عاجل:- موعد اجازة عيد الفطر 2022 في العراق لموظفي القطاع العام والخاص المعلُن من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

موعد إجازة عيد الفطر في العراق 2022، كل عام وأنتم بخير نحن نعيش الآن نفحات شهر رمضان الكريم، مع العلم أن جميع المسلمين ينتظرون هذا الشهر العظيم من العام إلى العام الأخر، وتنتهي أيام وليالي شهر رمضان بسرعة كبيرة، ولا يتبقى سوى أيام قليلة على عيد الفطر المبارك، وينتظر المسلمين في كافة أنحاء العالم عيد الفطر لكي يقدمون التهاني إلى بعضهم البعض، ويبحث شعب دولة العراق عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، لأنه توجد بعض الأقاويل أننا بدأنا صيام شهر رمضان بيوم واحد قبل اليوم المحدد، لأن القمر اكتمل في يوم 16 رمضان، كل هذا وأكثر سوف نتعرف سويا على من خلال الفقرات القادمة.

موعد إجازة عيد الفطر في العراق 2022

تأخر إكتمال القمر في شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أنه يكتمل يوم 15 رمضان أما هذا العام أكتمل القمر يوم 16 رمضان، معني ذلك أنه من المفروض أن نبدأ صيام يوم الأحد بدلا من يوم السبت، ومن هنا بدأ الشعب العراقي بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة هل سيتم صيام رمضان ثلاثين يوماً أم سوف نتوقف عند 29 يوماً فقط، وما هو أول أيام عيد الفطر، كل هذه الأسئلة يريد الشعب العراقي جواب واضح لها.

ولكن هناك بعض التوقعات أن موعد إجازة عيد الفطر ستبدأ من يوم الأثنين الموافق 2 مايو 2022، مع العلم أن يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 هو أول أيام العيد في العراق ومعظم الدول العربية.

سنن عيد الفطر في دولة العراق 2022

كل دولة من الدول العربية لها طقوس وعادات خاصة بها في عيد الفطر المبارك، ولكن هناك أمر واحد الذي لا يختلف عليه اثنين هو عدم الصيام في أول يوم في عيد الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أنه يجب على المرء الإفطار في الصباح الباكر مع جميع أفراد أسرته، وارتداء الثياب الجديدة والنظيفة والجميلة والذهاب إلى الساحات الواسعة لإقامة صلاة العيد مع الكثير من الناس، وبالفعل يفعل شعب العراق كما وصى به الرسول لجميع المسلمين، حيث يذهبون سيرا على الأقدام إلى المساجد ويقولون كما يقول المؤذن مثل التكبير والتحميد والتهليل، كما يستحب أن تكون الملابس ذات رائحة معطرة وجميلة وهذا بالنسبة للرجال فقط.