عاجل.. روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار غدا فى منطقة أزوفستال

جدة - نرمين السيد - وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بالهجوم الروسى الجديد فى شرق أوكرانيا، داعياً إلى هدنة لمدة أربعة أيام.

وأوضح جوتيريش للصحفيين أن "التركيز المكثف للقوات الروسية والقوة النارية يجعل هذه المعركة حتما أكثر عنفا ودموية وتدميرا".

كما دعا إلى "هدنة إنسانية" من يوم الخميس حتى الأحد الموافق عيد الفصح بالتوقيت الشرقى.