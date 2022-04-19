مجلس السلم الإفريقى يبحث التحديات بمنطقة البحيرات العظمى

جدة - نرمين السيد - واستعرض المشاركون فى الجلسة، تحديث حول الوضع فى منطقة البحيرات العظمى والوضع السياسى والأمنى فى المنطقة، بما فى ذلك التقدم والتحديات فى تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز السلام والأمن فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

وجدد الاجتماع التزام القادة الإقليميين بالتنفيذ الكامل لإطار السلام والأمن والتعاون كأداة مهمة لمعالجة أسباب ودوافع الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التى سهلت عمليات تبادل الزيارات رفيعة المستوى تحسين العلاقات الثنائية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها فى منطقة البحيرات العظمى، ومنها إعادة فتح حدود جاتونا / كاتونا بين رواندا وأوغندا فى يناير المنصرم.

ذكر مجلس السلم الإفريقى، أنه رغم التطورات الإيجابية، لا تزال منطقة البحيرات العظمى تواجه تحديات أمنية مستمرة، بما فى ذلك أنشطة القوى السلبية العاملة فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتى تشكل تهديدًا كبيرًا للسلام والاستقرار الإقليميين، وتكثيف الجماعات الإرهابية نشاطها فى مقاطعة إيتورى، وزيادة القوات الديمقراطية المتحالفة (جماعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابى).