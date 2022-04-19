أوكرانيا: قصف روسى لمصنع أزوفستال بقنابل مضادة للتحصينات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، سيطرت قوات دونيتسك الانفصالية، على منطقة مصنع "آزوفستال" الذى يتحصن داخله آخر المقاتلين الأوكرانيين فى مدينة ماريوبول.
وهددت موسكو، قبل يومين، "بإبادة" آلاف الجنود الأوكرانيين الذين لا يزالون يقاتلون للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بعد انتهاء المهلة التى أعطتها لهم للاستسلام.
وكانت الوحدات تتحصن ومن بينها 400 من المقاتلين الأجانب فى مصنع آزوفستال للصلب، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف.
وقال كوناشينكوف إن "الحكومة الأوكرانية تمنعهم من الاستسلام"، موضحا أنه إذا قاوم المقاتلون "فسيتم تدميرهم".
وقال الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إنه "سيفعل كل ما بوسعه لإنقاذ مدينة ماريوبول التى لها أهمية استراتيجية كبيرة".
كما شدد زيلينسكى على أهمية المعركة القادمة من أجل إقليم دونباس، بعد أن وجهت القوات الروسية تركيزها فى الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال قوات ومعدات إلى شرق أوكرانيا استعداداً لذلك.
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