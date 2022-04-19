المفوض الإفريقى للعلوم يكشف دور المؤسسات البحثية بمجال الزراعة وأمن الغذاء

جدة - نرمين السيد - أشاد مفوض الاتحاد الإفريقى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار محمد بلحسين، بدور المعهد الدولى للزراعة الاستوائية التابع لجامعة عموم إفريقيا فى الإنتاج الزراعى من أجل التنمية المستدامة، معتبرا جهوده طريقا فاعلا فيما يتعلق بمستهدفات القارة فى الاعتماد على إنتاجها من الغذاء، وتطلعه لتعزيز التعاون لاسيما فى خضم الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.





وذكر بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقى - اليوم الثلاثاء - أن طلاب المعهد استعرضوا خلال الزيارة عددا من الأبحاث فى مجال الحبوب الغذائية فى المناطق شبه القاحلة، ومقاومة الآفات والأمراض الزراعية، ووحدة الموارد الوراثية، ومركز العلوم الحيوية، وتقييم الإمكانات الوراثية لأصناف زراعية فى دول إفريقية، والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية المهددة بالانقراض وتطوير أصناف مقاومة لمكافحة الأمراض الفطرية المأساوية. يذكر أن المعهد الدولى للزراعة الاستوائية مؤسسة شريكة للجامعة الإفريقية، تعمل فى مجال البحوث الزراعية، تولد ابتكارات زراعية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا فى القارة من خلال العمل مع شركاء بهدف تحسين سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائى، وزيادة فرص العمل، والحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية.

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