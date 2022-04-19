روسيا تعرض مهلة جديدة على القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها عرضت على القوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب والمعادن في ماريوبول "إلقاء أسلحتها"، بحلول يوم غد الأربعاء.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن القوات الروسية ستلتزم بوقف إطلاق النار في منطقة آزوفستال، بينما سيبدأ سريان المقترح الروسي الأربعاء على الساعة 14:00 بتوقيت موسكو (11:00 بتوقيت غرينتش).
وسبق لموسكو أن طلبت من عناصر القوات الأوكرانية المحاصرة إلقاء السلاح صباح أول أمس الأحد، غير أن مقترحها واجه الرفض.
والأحد، كشفت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع "آزوفستال"، حيث يتحصن من تبقى من الجيش الأوكراني في المدينة الساحلية.
كما قال مسؤولون في مدينة ماريوبول إن القوات الأوكرانية المحاصرة في مصنع آزوفستال "ستواصل الدفاع عن المدينة الساحلية المطلة على بحر أوزوف، على الرغم من الإنذار الذي وجهته روسيا".
ورد مستشار لرئيس بلدية ماريوبول على مطلب وزارة الدفاع الروسية بضرورة استسلام الجنود الأوكرانيين، الذين ما زالوا يقاومون في جزء من المدينة، بالقول إن القوات الأوكرانية "ستواصل القتال والدفاع عن المدينة"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
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