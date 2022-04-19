نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنين بشكل متكرر على رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض، والتي تعتبر من أهم وسائل الدعم التي يتم تقديمها من قبل الديوان الملكي السعودي؛ حيث أن المسؤولين في السعودية من أول ما يسعون إليه تقديم الدعم إلى المواطنين المستحقين له وسد الديون ويتم مسانده المواطنين في الحالات الطارئه.

رابط التقديم على الديوان الملكي

إن الديوان الملكي هو مكتب تنفيذي لملك السعودية وذلك بهدف مساعدة المواطنين السعوديين الذين يحتاجون إلى الدعم، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع الديوان الملكي السعودي الرسمي .

. قم بتسجيل مختلف البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

بعدها قم بتسجيل الدخول في الموقع.

ثم قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية

اضغط على “إرسال طلب شخصي”.

كتابة الطلب الخاص بالمساعدة ولابد من تحديد سبب الطلب.

ثم قم برفع جميع المستندات المطلوبة وإرسال الطلب.

تقديم شكوى الديوان تواصل

يتم مراجعة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين المحتاجين إلى الدعم والتأكد من صحة المستندات المرفقة مع الشكاوى ومدى حاجة المواطنين إلى هذا الدعم، ويتم تقديم الشكاوى من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة تواصل .

. بعدها قم بإضافة البيانات الخاصة بالشكوى.

ثم قم بالضغط على إرسال.

وبعدها يمكنك متابعة الشكوى.

صيغة خطاب الديوان الملكي لتسديد قرض

عندما تقرر كتابة خطاب للديوان الملكي فإنه يوجد صيغة محددة لكتابة الخطاب يجب أن تحرص على الإلتزام بها، وتتمثل هذه الصيغة فيما يلي:

في البداية يجب كتابة تحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

بعدها قم بكتابة الطلب مع تحديد السبب لتقديم هذا الطلب ومختلف التفاصيل الخاصة به.

ثم قم بإضافة الاسم الخاص بمقدم الطلب والتوقيع.

كما يجب كتابة البيانات الشخصية والبطاقة ورقم الجوال.

في النهاية يجب أن تقوم بإضافة تاريخ تقديم الطلب.

رقم التواصل مع الديوان الملكي

لقد تم الإعلان على أرقام محددة يمكن من خلالها التواصل على الديوان الملكي، والتي تتمثل فيما يلي: