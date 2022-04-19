نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الديوان الملكي السعودي يقدم العديد من الخدمات المختلفة الحالات المحتاجة إلى الدعم المالي بالسعودية وتسديد الديون والمحتاجين إلى العلاج، ويبحث المواطنين بشكل مستمر لمعرفة طرق التواصل على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض وسوف نعرض لكم فيما يلي أرقام التواصل ومختلف التفاصيل.

طرق التواصل على الديوان الملكي

لقد تم إتاحة العديد من طرق التواصل المتعددة بالنسبة إلى المواطنين الذين يعانون من ديون أو مشاكل صحية في السعودية، وذلك للأستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الديوان، وتتمثل طرق التواصل المتنوعة فيما يلي:

يمكن التواصل طريق البريد الإلكتروني المخصص للديوان الملكي [email protected]

التواصل من خلال الرقم الموحد وهو 920030003.

أو التواصل الرقم الأرضي الموحد المعلن عنه وهو 8004000000.

أو يمكن أن يكون التواصل من خلال البريد الممتاز وهو 12911 – في مدينة الرياض – بالمملكة العربية السعودية – الهدا 9636.

رابط التواصل على الديوان

للتسهيل على المواطنين المحتاجين إلى الدعم من الديوان وتسديد الديون، فإنه يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للديوان الملكي، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على رابط الديوان الملكي .

. يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة ومن ثم تقوم بتسجيل الدخول.

ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع.

بعدها قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

كتابة البرقية وفقًا للصيغة المحددة.

بعد ذلك قم بتحضير جميع المستندات المطلوبة وإرسال الطلب.

خطوات تقديم شكوى للديوان تواصل

يمكن تقديم شكوى بشكل إلكتروني وفي خطوات بسيطة، وذلك بالنسبة إلى جميع المواطنين الذين قد تعرضوا إلى تقصير في أحد الخدمات المقدمة من قبل الشركات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على منصة تواصل مباشرة.

مباشرة. ثم قم بإضافة البيانات المطلوبة لتقديم الشكوى وإرسالها.

وفيما بعد يمكنك متابعة الشكوى الخاصة بك.

شروط التقديم على الديوان الملكي

لقد تم تحديد بعض الشروط المحددة ليتمكن المواطن من الحصول على دعم الديوان الملكي، وتتمثل شروط التقديم على الديوان الملكي فيما يلي: