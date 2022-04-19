وزارة العمل صرف 100 ألف دينار منحة غلاء المعيشة لمستفيدي معاش الحماية الاجتماعية

100 ألف دينار منحة غلاء المعيشة للمستحقين المنتسبين لهيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل بالعراق بدءًا من اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 الموافق 18 شهر رمضان 1443هـ وقد تم الإعلان عن إطلاق منحة ال 100 ألف دينار عراقي من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العراقي بتخصيص منحة مالية كبدل غلاء معيشة، كذلك دعت الوزارة كافة المستفيدين من الدعم المالي لإعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات لمراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام وصرف المنحة المالية.

شروط صرف 100 ألف دينار منحة غلاء المعيشة استمارة الرعاية الاجتماعية

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة العمل بالعراق قد أقرت مسبقًا وأوضحت العديد من الشروط التي لابد من توافرها في المواطن للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية والتي تشمل محدودي الدخل وقد اقتصرت عملية الصرف لهم وفق الشروط التالي ذكرها:

أولًا تستحق صرف راتب حماية اجتماعية كل فتاة عزباء تخطت ال35عام، ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه. كما تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء، والعاجزات طبيًا. كذلك يستحق راتب حماية اجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%. أيضًا يستحق راتب الرعاية الاجتماعية كل شاب متزوج ومازال في الدراسة. كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2021 -2022 الشباب العاطل عن العمل وليس لهم دخل ثابت.

آلية احتساب زيادة ال 100 ألف دينار على معاش الحماية الاجتماعية بالعراق 2022

ووفق ما تم التصريح به أن رواتب الحماية الاجتماعية المقررة من قبل وزارة العمل بالعراق سوف تكون وفق الخطة المالية المدرجة للعام 2021م من 25 وحتى 100 ألف دينار عراقي تشمل الزيادات أكثر من 400 ألف أسرة مشمولة بالرعاية الاجتماعية، مع العلم أنه سوف يتم احتساب الزيادات المستحدثة المقررة وفق زيادة عدد الأسر المستحقة المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية، وقد أوضح د/ عادل الركابي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد، لرب أسرة رجل كان الراتب 175 ألف دينار عراقي بعد لازيادة سوف تحصل على 275 ألف دينار عراقي ونفس عدد أفراد الأسرة لرب أسرة امرأة كانت تتقاضى 225 ألف دينار عراقي بعد الزيادة سوف تصل 325 ألف دينار عراقي، أي أن الزيادة تصل ل 100 ألف دينار عراقي.

كيفية التسجيل في استمارة راتب الحماية الاجتماعية في العراق للحصول على منحة ال 100 ألف دينار عراقي

وبناء على ذلك فان المنطبقة عليهم شروط الحصول على راتب الحماية الاجتماعية وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في العراق تسجيل استمارة راتب من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب: