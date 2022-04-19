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عمر شويل - جدة رقم نظام فارس الجديد وكيفية الاستعلام عن الترقية، نظام فارس من أشهر الأنظمة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم بهذا النظام كافة الموظفين وبالأخص المعلمين والمعلمات وذلك لأنه يتيح الكثير من الخدمات التي يحتاجون إليها، فما هي خطوات إرسال بيانات التطوير المهني وما هي الخدمات التي يقدمها هذا النظام، فتابعونا.

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس

إذا كنت ترغب في تفعيل حساب الأجرة الخاص بك، فأنت بحاجة إلى اتباع الخطوات التالية:

من هنا، قم بتسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس. ثم انقر فوق التسجيل للحصول على أسعار الخدمة الذاتية. انقر فوق كلمة “تنشيط المستخدم”. بعد ذلك، يتم كتابة رقم التعريف الوطني في الحقل الأول. أدخل رمز التأكيد. تم الضغط على أيقونة “إرسال”. إجراءات تقديم بيانات التطوير المهني إلى نظام فارس لإرسال بيانات تطوير خبرتك، اتبع الخطوات التالية: من هنا، ستدخل أولاً إلى موقع نظام فارس. ثم انقر فوق رمز إذن الخدمة الذاتية. حدد بيانات النشاط للتطوير المهني. ثم يتم ملء جميع البيانات المطلوبة باسم الحدث أو الدورة التدريبية.

خدمات يقدمها نظام فارس

لا يوفر نظام فارس خدمة طلب الترقية فحسب، بل يوفر أيضًا العديد من الخدمات الأخرى الموضحة في الفقرة التالية:

يوفر نظام التسعير خدمات كشوف المرتبات.

معلومات حول تحديد المهام.

خدمة تقديم الشكاوى كذلك.

قدم طلب تمديد أو تغيير أو تخفيض الإجازة.

إخطارات الخدمة للعمل بعد الإجازات.

طلب أمر معلق.

يمكنك الاستعلام عن كشوفات الدوام خارج أوقات العمل.

معلومات عن نظام فارس

نظام فارس ليس سوى نظام إلكتروني أطلقته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، هذا النظام مخصص لجميع العاملين في مختلف مدن المملكة وموظفي الإدارة التعليمية.

ساعده في إكمال جميع المهام والعمل بشكل جيد بأسلوب معاصر، من خلال الأساليب ومن خلال هذا التطبيق يمكن للموظفين الحصول على الإنجازات والترقيات.