نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها 1443 وتاريخ انتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين والمقيمين عن خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ويُعد تاريخ انتهاء الإقامة أحد أكثر المواضيع بحثاً من المقيمين داخل المملكة حيث تُعد الإقامة هي التصريح الرسمي لإقامة الوافدين على الأراضي السعودية بشكل رسمي، وقد حرصت الحكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات إلكترونياً للمواطنين والمقيمين ولهذا أطلقت منصة أبشر الإلكترونية والتي يُمكنكم من خلالها الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين في دقائق معدودة بدون الإضطرار إلى التوجه إلى مقرات وفروع وزارة الخارجية للتسهيل عليى المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة كما وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فإلى نص المقال.

خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية الإستعلام عن خدمات كثيرة بشكل إلكتروني ومن أبرز هذه الخدمات خدمة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة عن طريق اتباع كافة الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

ثالثاً قم بالبحث عن خدمة صلاحية الإقامة ضمن الخدمات في قائمة الإستعلامات الإلكترونية.

رابعاً ادخل كل المعلومات والبيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة ورمز التحقق ثم اضغط استعلام.

أبشر للجوازات

حرصت وزارة الداخلية السعودية على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بطريقة إلكترونية بسيطة للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم ولهذا قامت بإطلاق منصة أبشر الإلكترونية لتقوم من خلالها بتقديم جميع الخدمات وليقوم المواطنون بالإستعلام عن الخدمات المختلفة إلكترونياً في ظل حرص المملكة السعودية على تطوير التحول الرقمي تطبيقاً لرؤية السعودية 2030م بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بدلاً من الأوراق والإجراءات الروتينية.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم الذي وضحنا لكم فيه كافة المعلومات عن الإجراءات والخطوات الازمة لإجراء خدمات تاريخ انتهاء الإقامة وكيفية تجديدها إلكترونياً بإستخدام رقم الإقامة الخاص بالمقيم، ويُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل وسنرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم في أسرع وقت ممكن