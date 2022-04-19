تسجيل منصة جود الإسكان للأسر الأشد حاجة

منصة جود الإسكان، حيث تعتبر منصة جود الإسكان هي أحد أهم مبادرات هيئة الإسكان التنموي الأهلية، والتي تعمل علي إشراك المجتمع بجميع الفئات سواء أفراد أو مؤسسات في عمليات العطاء الخيري التي تخص السكن، ويتوفر ذلك من خلال عبر منصة إلكترونية تعمل بشكل شفاف ودقة عالية واحترافية كبيرة في الأداء في تقديم المساهمة الخيرية، ومنح العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة في المملكة العربية السعودية، ويتم منح هذه المساعدات من خلال شروط عامة يجب أن تتوافر في أي فرد أو أي أسرة ترغب في الحصول علي دعم سكني من منصة جود، وسوف نوفر لكم تفاصيل التقديم في الدعم السكني من منصة جود الإسكان.

منصة جود الإسكان

من خلال منصة جود تسعي وزارة الإسكان إلي تحقيق مستوى عالي من الموثوقية في تقديم عدد كبير من المساعدات في مجال الإسكان، بالإضافة إلى تفعيل شراكات متكاملة بين كل من القطاع الحكومي والأهلي والقطاع الخاص لتحقيق أولويات وطنية تخدم المواطنين، ويتم التقديم في منصة جود الإسكان بهذه الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم سعودي الجنسية ومن الأفراد المسجلين في منصة سكني وكذلك منصة جود.

يشترط أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يشترط أن المتقدم لا يتجاوز عدد أفراد أسرته عن 5 أفراد.

تقديم مستند مفصل حول الدخل الشهري الخاص بالأسرة.

يشترط أن لا يمتلك المستفيد سكن دائم مسجل باسمه.

يجب أن يكون المتقدم من ضمن قوائم الأفراد المستحقين المسجلين بمنصة جود.

يجب أن تكون الفرد مسجلًا لدى أحد الجمعيات الأهلية التي تتعاون مع منصة جود.

كيف يسجل المواطن في الدعم السكني بجود؟

يتم التسجيل للأفراد قوائم المستحقين في منصة جود الإسكاني من خلال قيام المستفيد بالتسجيل في المنصة بهذه الخطوات: