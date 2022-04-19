نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أرقام جلوس توجيهي الأردن exams.moe.gov.jo وزارة التربية الأردنية يبدأ الاستعلام الخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح رابط أرقام جلوس توجيهي الأردن، من أكثر عمليات البحث حالياً خلال الساعات القليلة القادمة عليه، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية،عن إتاحته للاستعلام عن أرقام جلوس طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بالأردن 2022، حيث حددت الوزارة يوم الخميس القادم موعداً لبداية الاستعلام الإلكتروني، حتي يتمكن الطلبة والطالبات من معرفة مكان اللجان التي سيتم بها الامتحان، والمباحث التي سيقوم الطالب بدخولها والاختبار بها، وكانت الوزارة في وقت سابق قد فتحت باب التسجيل لامتحان التوجيهي 2022، وقام الطلاب الراغبين في دخول الاختبارات للشهادة الثانوية، بالدخول على الرابط الإلكتروني وتسجيل البيانات المطلوبة مع دفع رسوم للتسجيل، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نهتم بنقل المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، لذلك نعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس توجيهي 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “exams.moe.gov.jo“. كتابة الرقم الوطني. كتابة تاريخ الميلاد. الضغط على تسجيل دخول. الاستعلام عن رقم الجلوس وبيانات قاعة الامتحان ومباحث امتحان التوجيهي.