here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات نستعرضها ونتابعها الآن فى ظل متابعة عدد كبير من الطلاب والطالبات على جوجل طرق وخطوات الحصول على تلك النتائج التي قد تم الكشف عنها على شكل ملفات pdf نوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نستعرض ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات الكشف والاستعلام عن نتائج القبول والتي تم ارتفاع حولها معدلات البحث على جوجل بشكل كبير وراء التعرف على خطوات الحصول عليها على شكل ملفات pdf بعد ان تم الاعلان مؤخراً عن طرح إمكانيات الاستعلام اون لاين عن نتائج القبول الموازي بعد الكشف عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية داخل الجامعات العراقية عليه نستعرض الان ونتابع من خلال الفقرة التالية لهذا المقال الخطوات البسيطة التي بامكانكم الاعتماد عليها لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نبدأ الان على عرض خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية بشكل وبصورة الكترونية نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf، على ان يصبح بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الحصول عليها بالفور

شروط القبول الموازي بالعراق 2022