نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات نستعرضها ونتابعها الآن فى ظل متابعة عدد كبير من الطلاب والطالبات على جوجل طرق وخطوات الحصول على تلك النتائج التي قد تم الكشف عنها على شكل ملفات pdf نوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
نستعرض ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات الكشف والاستعلام عن نتائج القبول والتي تم ارتفاع حولها معدلات البحث على جوجل بشكل كبير وراء التعرف على خطوات الحصول عليها على شكل ملفات pdf بعد ان تم الاعلان مؤخراً عن طرح إمكانيات الاستعلام اون لاين عن نتائج القبول الموازي بعد الكشف عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية داخل الجامعات العراقية عليه نستعرض الان ونتابع من خلال الفقرة التالية لهذا المقال الخطوات البسيطة التي بامكانكم الاعتماد عليها لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نبدأ الان على عرض خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية بشكل وبصورة الكترونية نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf، على ان يصبح بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الحصول عليها بالفور
شروط القبول الموازي بالعراق 2022
- فيما يتعلق بكليات المجموعة الكلية على الطالب أن يحصل على ثلاث درجات كمعدل قبول أو أكثر.
- أما الكليات الهندسية فعلى الطالب أن يحصل على معدل درجات 4 أو أكثر حتى يتم القبول بها.
- أما كليات العلوم فيبلغ الحد الأدنى من معدل الدرجات حتى يتم الالتحاق بها هو خمس درجات أو أكثر.
- وبالنسبة لباقي التخصصات الحد الأدنى لمعدل القبول هو 6 درجات فأكثر حتى يتم الالتحاق بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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