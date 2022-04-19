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كيف أرسل برقية إلى الأمير محمد بن سلمان من الأسئلة الشائعة للراغبين في التواصل مع ولي العهد السعودي، حيث يتم البحث عن سبل التواصل المتنوعة المباشرة وغير المباشرة للاتصال به وتقديم معروض الطلب إليه، ويتم التواصل من خلال الديوان الملكي السعودي أو من خلال مكتب الأمير الخاص الذي يتسلم الرسائل والبرقيات ويقوم الموظف بتنظيمها وعرضها على ولي العهد ويقوم بتحديد ألية الرد في موعد أقصاه 120 يوم من تاريخ التقديم.
“شركة STC” كيف أرسل برقية إلى الأمير محمد بن سلمان “تواصل” طلب مساعدة ولي العهد
يقوم ولي العهد بتقديم العديد من الخدمات الكبيرة الجليلة للمملكة، حيث قام بوضع خطط الاقتصاد والسياسة الخارجية والداخلية بهدف الإصلاح وتطوير المجتمع ليكون الأفضل بين الأمم، ولا يبخل ولي العهد بتقديم المساعدة للمحتاجين من ماله الخاص أو من خلال الديوان الملكي السعودي، حيث يستقبل المناشدات الإنسانية والاستغاثات عبر عدد من الطرق والتي تصله في النهاية ويتم تحيد كيفية الرد.
مساعدات الأمير محمد بن سلمان
يتابع المواطن السعودي التراسل مع الأمير لعدد من الأغراض:
- قضاء الحاجة وسداد الدين للمديونين أو المسجونين.
- استقبال طلبات العلاج على نفقة المملكة في الخارج.
- يتم تقديم الشكاوى من خلال الديوان الملكي بوابة تواصل.
- طلب رفع إيقاف الخدمات أو خدمات حكومية خاصة.
- يتم استقبال طلب رفع الظلم للمظلومين مع تقديم ما يثبت ذلك.
طريقة إرسال برقية لخادم الحرمين الشريفين
توفر شركة للاتصالات السعودية، شركة اي تي سي، إرسال البرقيات التي يتم تسلمها من ولي العد، ويتم إرسال البرقية باتباع الخطوات التالية:
- إرسال البرقية على رقم 969.
- يقوم المستخدم باختيار رقم “1”.
- يتم تلقي المكالمة من أحد الموظفين ويقوم بالحصول على تفصيلات الطلب من المواطن.
- يقوم صاحب البرقية بإملاء الموظف بما يريد.
- يتم تسجيل جميع بيانات صاحب البرقية، المرسل، وكيفية التواصل معه.
- تكون فترة مراجعة الطلب والتحقق منه والرد في خلال 120 يوم.
ارقام وكيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي
- رقم ديوان ولي العهد محمد بن سلمان: 00966114882222.
- رقم الفاكس: 00966114803572.
- رقم صندوق البريد للديوان: 11111.
- عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
- التواصل على رقم مكتب الأمير: 92002220 – 8004000000,
معروض طلب مساعدة مرسل إلى الأمير محمد بن سلمان
تحريرًا في يوم ــــــــــــــــــ الموافق تاريخ ــــ شهر ــ عام ـــــــ هـ موضوع الخطاب: طلب الحصول على مساعدة مالية. إلى صاحب السمو والعزة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لا يُمكن لكائن من كان أن ينكر مجهوداتكم الجبارة وتخطيطكم العظيم ودوركم الرائد في الانتقال بالمملكة إلى مصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم؛ ولا سيّما أن هذا الأمر قد بات قاب قوسين أو أدنى من مملكتنا الحبيبة، الأمر الذي يؤكد على حرص معاليكم على الصالح العام للمملكة وشعبها، ونظرًا إلى دوركم الرائد في الاهتمام بكل مواطن وتوفير الحياة الكريمة لكل أسرة؛ فإنني قد تخليت عن خجلي وعزمت على أن أبعث إليكم بهذا الخطاب لطلب مساعدة مالية. حيث إنني أعول أسرة مكونة من خمس أفراد، ونسكن في منزل صغير بالإيجار، ومنذ وقت ليس بالقليل، فقدت عملي لسبب خارج عن إرادي، مما أدى إلى الاستلاف وبيع أثاث منزلي، ولذلك تراكمت عليّ الديون والمتطلبات جنبًا إلى جانب وضاق بي السبيل، ولم أجد سبيًا للخروج من هذا المأزق الذي يضعني وأسري في موقف حرج إلّا أن أتقدم إلى سيادتكم بطلب مساعدة مالية بالقدر الذي ترونه أنتم بحكمتكم ورشدكم وعدلكم، وكلي أمل في الموافقة على هذا الطلب لإنقاذي وأسرتي من التشرد والضياع الذي ينتظرنا، ولكم مني ومن أسرتي خالص الود والحب والتقدير. مقدم الطلب إليكم المواطن/ ــــــــــــــــــــــ رَقْم الهُوِيَّة الوطنية/ ــــــــــــــــــــــــــــ محل الإقامة الحالي/ ـــــــــــــــــــــــــــــ رَقْم الهاتف الجوال/ ــــــــــــــــــــــ التوقيع/ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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