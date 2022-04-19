بايدن: سنرسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل مزيداً من المدفعية إلى أوكرانيا، وذلك عقب اتصاله في وقت سابق مع حلفاء غربيين لمناقشة الغزو الروسي.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا، قال بايدن نعم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت سابق للصحفيين الذين يسافرون مع بايدن إلى نيو هامبشاير إن الإدارة ستواصل تقديم المزيد من الذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.
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