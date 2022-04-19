باكستان تدين بشدة الهجمات الإرهابية فى كابول

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، فى بيان نقلت عنه وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن باكستان تقدم التعازى والمؤاساة لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وجددت الخارجية الباكستانية إدانة باكستان للإرهاب بكافة أشكاله، وقوفها وتضامنها مع الأشقاء الأفغانيين.

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