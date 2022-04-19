الطيران الروسى يقصف 31 هدفا عسكريا لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق، فى تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "القوات الجوية الروسية قصفت 31 منشأة عسكرية أوكرانية، وتم تدمير موقعى قيادة فى بلدتى رازدولنوى ونوفوجرودوفكا و28 نقطة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع ذخيرة صاروخية فى منطقة بريفولى". وأضاف كوناشينكوف: "نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، تم تدمير نقطتى إسناد فى منطقة كالينوفو - باباسنوى وست نقاط تمركز القوة البشرية والمعدات العسكرية للخصم فى مناطق ميرنوى وسلافيانسك وبوباسنويا، كما تم القضاء على اكثر من 180 عنصرا و15 عربة مصفحة".

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