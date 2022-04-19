واشنطن وطوكيو وبروكسل يعلنون تقديم مساعدات عاجلة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اتفق زعماء الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، على مواصلة تقديم الدعم السريع لأوكرانيا فى الوقت الذى تبدأ فيه روسيا هجومًا عسكريًا متجددًا فى الجزء الشرقى من الدولة المجاورة لها.





قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا - خلال مكالمة فيديو أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن بلاده ستزيد حجم قروضها إلى كييف إلى 300 مليون دولار، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الأوكرانى هو "مهمة عاجلة". وأجرى الزعماء مكالمة الفيديو استمرت ساعة باقتراح من الرئيس الأمريكى جو بايدن، بعد تصريح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أمس بأنه يعتقد بأن القوات الروسية بدأت "معركة دونباس" للسيطرة على المنطقة الشرقية من أوكرانيا بعد انسحابها من العاصمة التى فشلوا فى الاستيلاء عليها. وأعرب القادة الثلاث عن قلقهم العميق حيال ازدياد الخسائر فى صفوف المدنيين مع استمرار روسيا فى هجومها على مدينة ماريوبول الساحلية (منطقة رئيسية تربط منطقة دونباس الشرقية التى تضم انفصاليين موالين لروسيا مع شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا عام 2014)، وأدانوا معاملة القوات الروسية للمدنيين، والتى ظهرت للعالم من خلال تقارير عن عمليات قتل فى بلدة بوتشا بالقرب من كييف وأماكن أخرى فى أوكرانيا.

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