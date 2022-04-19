جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بالتحول الرقمى اليوم والتى ترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وضمت وزراء شؤون التنمية الإدارية والعدل والمالية والاتصالات والداخلية والبلديات والاقتصاد والأمين العام لمجلس الوزراء. وأجمع المشاركون على أن التحول الرقمى هو حاجة ملحة وضرورية للبنان ويشكل الخطوة الأولى المطلوبة لمسيرة النهوض. وقالت رياشى إن إقرار استراتيجية التحول الرقمى سيشكل الخطوة الأولى فى مسار طويل لاستنهاض الإدارة اللبنانية ومكافحة الفساد وتحفيز الاقتصاد الوطنى، معتبرة أن الخطوة الثانية فستكون لتطبيق هذه الإستراتيجية وترسيخها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التنمية الإدارية بلبنان: عرض استراتيجية التحول الرقمى على الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.