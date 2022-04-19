النمسا تأسف لطرد موظفى سفارتها فى موسكو

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم أربعاء، أن طرد موظفى السفارة النمساوية من روسيا لم يكن مفاجأة، معربة عن أسف النمسا لهذا القرار غير المبرر الذى اتخذته موسكو معتبرة أن القرار ليس له أى أساس واقعى على الإطلاق.





وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء أن موظفى السفارة النمساوية فى موسكو يؤدون وظائفهم فى إطار اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية. وأشار البيان إلى أن العمل فى السفارة النمساوية ينحصر فى خدمة مصالح المواطنين النمساويين فى روسيا والحفاظ على قنوات الاتصال مع الحكومة الروسية. كان القرار الروسى بطرد الدبلوماسيين النمساويين قد جاء ردا على طرد النمسا لأربعة دبلوماسيين روس قبل أسابيع قليلة بسبب تهمة التخابر.

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