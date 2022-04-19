الكويت: التنسيق بين الأجهزة لمعالجة أوضاع المقيمين المخالفين

جدة - نرمين السيد - وذكر "المركزى الكويتى" - فى بيان مساء اليوم الثلاثاء - عقد اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس؛ لبحث جهود الجهاز المركزى فى معالجة قضية المقيمين بصورة قانونية.
وتضمن الاجتماع استعراض الأدلة والإحصاءات حول الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وسبل تعزيز التنسيق مع جميع أجهزة الدولة فى إطار المعالجة المتكاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
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