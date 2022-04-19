جونسون: سنرسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى أوكرانيا مع تطور المعارك

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى أوكرانيا مع انتقال المعارك إلى مرحلة جديدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بالهجوم الروسى الجديد فى شرق أوكرانيا، داعياً إلى هدنة لمدة أربعة أيام، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وأوضح جوتيريش للصحفيين أن "التركيز المكثف للقوات الروسية والقوة النارية يجعل هذه المعركة حتما أكثر عنفا ودموية وتدميرا".

كما دعا إلى "هدنة إنسانية" من يوم الخميس حتى الأحد الموافق عيد الفصح بالتوقيت الشرقى.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أكد اليوم اتهامه للغرب بإطالة أمد الحرب عبر تزويد كييف بالأسلحة.

كذلك، أضاف أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفعل كل ما باستطاعتها لإطالة أمد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وذلك فى تصريح نقلته وكالة "تاس" للأنباء.