جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان لها اليوم، استمرار الجسر الجوى الكويتى لمساعدة الشعب الأوكرانى، لافتة إلى أن طائرة الإغاثة محملة بـ 30 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية يرافقها وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتى وذلك ضمن إطار حملة "الكويت بجانبكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة كويتية تتوجه إلى رومانيا لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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