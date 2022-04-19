السفارة الأمريكية فى أوكرانيا: الكرملين يروج أكاذيب للتستر على جرائم الحرب

جدة - نرمين السيد - وكتب دبلوماسيون أمريكيون فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، أوردتهها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء: "الكرملين ينشر الأكاذيب للتستر على جرائم الحرب.. ابقوا متيقظين ولا تنخدعوا". واستعان دبلوماسيو الولايات المتحدة بصور دمار منسوبة للقوات الروسية، للرد على ادعاءات الروس بأنهم لا يقصفون المنازل والكنائس والمدارس والمتاحف والمتاجر وطرق الإخلاء.

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