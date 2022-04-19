مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

جدة - نرمين السيد - أدان قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إحراق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعات من اليمين العنصرى المتطرف فى السويد.





وحذّر الهباش، فى بيان صحفى، من تداعيات هذه الجريمة على العلاقات الدولية ومبادئ التعايش بين الأديان والأخوّة الإنسانية بشكل عام، مؤكدًا فى الوقت نفسه متانة العلاقات بين العالم الإسلامى والمجتمع السويدى والشعوب الأوروبية التى ترفض هذه الأعمال العنصرية النكراء.

ووصف قاضى قضاة فلسطين هذا الفعل بـ "الجريمة العنصرية التى تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمى"، مؤكدًا أننا كمسلمين لن نقبل بإهانة أو الاعتداء على مقدساتنا وديننا وقرآننا، ومشددًا فى ذات الوقت على رفض المساس بالعلاقات مع الشعوب الأوروبية "لأن ديننا يدعو إلى بناء علاقات سلمية محترمة مع شعوب الأرض كافة بصرف النظر عن دينها أو لونها أو لغتها".

ودعا الهباش العقلاء فى الغرب إلى العمل على لجم الأصوات والأفكار المتطرفة والمعادية لكل ما هو مختلف عنها، ووقف عداءها المعلن للإسلام وأهله ومقدساته، داعيًا الجميع إلى نبذ هذه الأفكار وأهلها وضرورة احترام الآخر ومعتقداته وثقافته.

وأضاف الهباش أن "القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ من فوق سبع سماوات ولن يضره خزعبلات بعض المجانين والحاقدين، وأن القرآن الكريم يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن الإسلام دين السلام والمحبة".