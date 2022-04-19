إصدار شهادة وفاة إلكترونياً بمنصة أبشر absher

إصدار شهادة وفاة إلكترونياً، فقد وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية للكثير من المواطنين في المملكة، فقد حرصت الوزارة علي توفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني سريع سواء للمواطنين السعوديين أو الوافدين علي أراضي المملكة، ومن بين هذه الخدمات خدمة استخراج شهادة وفاة، حيث يتم تسجيل طلب إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية وتسجيل جميع بيانات شهادة الوفاة والحصول علي تصريح رسمي لاستخراج شهادة الوفاة، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم بعض التفاصيل التي من خلالها يتم إصدار شهادة وفاة إلكترونياً.

إصدار شهادة وفاة إلكترونياً

وضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن بعض الخطوات التي من خلالها يتم إصدار شهادة وفاة لأي مواطن في المملكة، حيث تتم هذه الخطوات كالتالي:

يجب الدخول إلي منصة أبشر من خلال الرابط التالي/ تسجيل دخول.

تسجيل الدخول للمنصة من خلال منصة (أفراد) بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار منصة الخدمات الإلكترونية.

النقر على تبويب نموذج “سجل واقعة وفاة”.

تسجيل البيانات المطلوبة من جانب المنصة في الخانات المحدد لها، وهي: (الاسم الخاص بالمتوفي، رقم الهوية الوطنية، رقم الحفظ، التاريخ الخاص بالوفاة، السبب الخاص بالوفاة، مكان الوفاة، توقيت الوفاة).

ثم النقر علي تبويب حجز موعد بالأحوال المدنية بواسطة منصة أبشر.

يجب تقديم المستندات المطلوبة من جانب المنصة حتي يتم إصدار شهادة الوفاة.

التوجه للأحوال المدنية في الموعد الذي تم حجزه بشكل إلكتروني، ثم إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على مستند شهادة الوفاة.

حجز موعد بالأحوال المدنية

يتم حجز موعد في الأحوال المدنية بواسطة منصة أبشر من خلال بعض الخطوات التي تتم لجميع المواطنين في المملكة، ويتم الحجز بهذه الخطوات: