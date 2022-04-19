نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة حجز موعد مكتب العمل و ماهي طريقة تقديم شكوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وطريقة حجز موعد مكتب العمل من الأمور الواجب معرفتها قبل التوجه إلى مقرات مكتب العمل المنتشرة في المملكة العربية السعودية، حيث تنظيم وزارة المواد البشرية خدمة إلكترونية لحجز المواعيد لتسهيل وتنظم عملية زيارة ومراجعة مكاتب وزارة العمل، لتوفير الكثير من الوقت والجهد، وأيضا لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم، تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الجاذبة للعمالة من مختلف دول العالم وفي جميع التخصصات، وفي إطار سعيها المتواصل للمحافظة على حقوق العاملين الوافدين لديها صدرت تعديلات جديدة على قانون العمل فيما يخص الوافدين، وتحقق هذه التعديلات رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية، كما يمكن التعرف علي الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل 1443 و كيفية تجديد الإقامة للوافدين.

رابط حجز موعد مكتب العمل 2022

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابطا إلكترونيا لتقديم خدمات وزارة العمل، وأهمها خدمة موعد وزارة العمل وخدمة الاستعلام وتعديل وإلغاء موعد، وأيضا حجز موعد مكتب العمل المرسلات.

طريقة حجز موعد مكتب العمل 2022

كشفت وزارة العمل السعودية عن خطوات تنفيذ خدمة حجز موعد مسبق، لمراجعة مكتب العمل قبل التوجه إلى المقر التابع للوزارة، وجاءت خطوات حجز موعد في مكتب العمل في السعودية قد جاءت على هذا النحو:

التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية. ثم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. الضغط اختر خدمة الموعد الإلكتروني. ثم اختيار تبويب موعد جديد. إدخال بيانات صاحب الموعد، والمتمثلة في: رقم الهوية الوطنية، رقم الإقامة، رقم الهاتف. اسم صاحب الموعد، ثم النقر على التالي. في قائمة القطاع، يتم تحديد مكتب العمل. ثم القيام بتحديد المنطقة الموجودة. تحديد المحافظة، ومن ثم الفرع. اختيار الوقت والتاريخ المناسبين للزيارة، ثم النقر على التالي. القيام بتحديد نوع الخدمة، ثم تحديد الشكوى. يتم النقر على التالي، ثم تأكيد الطلب.

طريقة تقديم شكوى في مكتب العمل 1443

يمكن للمؤسسات أو الشركات تقديم شكوى عبر وزارة العمل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

التوجه بوابة خدمات وزارة التنمية البشرية الإلكترونية للعمل. ثم النقر على أيقونة خدمة الدخول عبر منصّة نفاذ. اختيار الدّخول بكلمة المرور ورسالة من الخيارات المتوفرة لدخول إلى النظام. ثم إدخال رقم الهوية أو الإقامة في الحقل المحدد. إدخال كلمة المرور لحساب أبشر. ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول بعدها يتم إجراء التحقق. النقر على بوابة الأفراد من الواجهة. ثم التوجه لخدمة رفع الدّعوى بعدها بدء الخدمة. تعبئة النموذج الإلكتروني لأجل تقديم الشكاوى. يتم اتباع التعليمات إلى الانتهاء من القيام برفع الشكوى.

الاستعلام عن موعد إلكتروني مكتب العمل

تتيح البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن موعد زيارة مكتب العمل المسبق حجزه، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية. ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. النقر على خدمة الموعد الإلكتروني. ثم اختيار تبويب الاستعلام عن موعد. القيام بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في الحقل المخصص ثم النقر على بحث. وسوف تظهر حالة الموعد ويمكن التعديل عليه أو إلغاؤه.

مواعيد مكتب العمل 1443

قبل حجز موعد في مكتب العمل، بإمكان المستفيدين معرفة مواعيد مكتب العمل المتاحة، من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية التي توضح السعة المتوفرة، إذ سمحت البوابة الإلكترونية للوزارة بتلك الخدمة لتجنب الزحام، ويمكنكم معرفة الأوقات المتاحة ودرجة الزحام من خلال الاطلاع على الألوان الآتية:

العلامة الحمراء: في التاريخ المحدد إلى ازدحام المكتب وصعوبة حجز موعد.

في التاريخ المحدد إلى ازدحام المكتب وصعوبة حجز موعد. العلامة الصفراء: تبين أن السعة المتوفرة في المكتب 50%.

تبين أن السعة المتوفرة في المكتب 50%. اللون الأخضر: يشير إلى توفر العديد من المواعيد التي بالإمكان حجزها.

يشير إلى توفر العديد من المواعيد التي بالإمكان حجزها. اللون الرمادي: يفيد بعدم إمكانية الحجز لكونه يوم إجازة رسمية.

كيفية التواصل مع مكتب العمل

خصصت وزارة الموارد البشرية رقما ساخنا موحدًا مجاني لتلقي أية استفسارات من الأشخاص الراغبين في الحصول على خدمات وزارة العمل، من خلال التواصل مع فريق خدمة العملاء، ورقم مكتب العمل الموحد هو 19911، كما يمكنكم التواصل مع مكتب العمل من خلال خدمة “اتصل معنا” على الموقع الإلكتروني.