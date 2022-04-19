نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان، إن الإحسان هي منصة سعودية تابعة لهيئة سدايا تم إطلاقها بناء على توجيهات سمو ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان لدعم العمل الخيري بالمملكة والمنصة تعمل وفق الأسس الشرعية، حيث أن بها لجنة شرعية تتكون من مجموعة من كبار علماء المملكة ويترأس الهيئة الشرعية للمنصة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

أهداف منصة إحسان

إن الإحسان من أعلى مراتب الدين الإسلامي، والتكافل بين المسلمين أمر ضروري لصلاح الأمة، ولذلك تم إطلاق منصة إحسان لتعزيز التكافل بين المسلمين ولتعزيز دور القطاع غير الربحي بالمملكة وتعزيز أثره.

كيف استفيد من منصة إحسان

تعمل منصة إحسان بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الخيرية المعتمدة بالمملكة، وذلك حرصًا من القائمين عليها على وصل تبرعات المحسنين لمستحقيها.

لذلك إذا كنت من الغارمين أو تحتاج لدعم مشروع أو تعرف أحد المحتاجين من الأيتام أو الآرامل أو غيرهم،وأردت التسجيل كمستفيد في منصة إحسان ، فعليك التوجه لأقرب جمعية خيرية مسجلة بالمملكة.

قدم الأوراق التي تثبت حالتك إلى الجمعية وسوف يتم مراجعتها.

عند قبول الطلب سيتم إخطارك برقم الطلب وستقوم الجمعية برفع حالتك على المنصة دون ذكر أي بيانات شخصية بخلاف المبلغ المطلوب.

ويمكنك متابعة المبلغ الذي تم حمعه من خلال رقم الحالة على المنصة.

عند اكتمال المبلغ ستتصل بك الجمعية وتخطرك بذلك أو يمكنك الاتصال بالجمعية ومتابعة الطلب.

شروط الحصول على دعم تيسرت من منصة إحسان

دعم تيسرت هو دعم لسد دين الغارمين المحكومين بأمر قضائي، ويشترط للحصول على هذا الدعم مايلي:

أن يكون قد مر عام على صدور الأمر.

أن يكون المبلغ المطلوب سداده أقل من 100 ألف ريال.

أن يكون الأمر القضائي صادر من محكمة تنفيذية.

ألا يكون قد صدر أمر قضائي أخر بشأن أي قضية أخرى في حق المدين.

طريقة التبرع لمنصة إحسان

يمكن للمحسنين التبرع في أبواب الخير الكثيرة التي توفرها منصة إحسان، ويمكن أيضًا إخراج زكاة الأموال عبر المنصة في أحد الجهات التي راجعتها الهيئة الشرعية للمنصة.

كل ما عليك هو تسجيل الدخول للمنصة أو إنشاء حساب للتسجيل كمتبرع في منصة إحسان.

ثم اختر باب الخير الذي تريد التبرع له واضغط على التبرع، واتبع الإجراءات.

حاسبة الزكاة من منصة إحسان

إذا كنت لا تعرف مقدار زكاة المال التي تحتاج لإخراجها عن أموالك ،فإن منصة إحسان ح توفراسبة للزكاة لتيسر على المسلمين حساب زكاة أموالهم عن كل من:

الذهب

الفضة

الأسهم

الصناديق الاستثمارية

أبواب الخير في منصة إحسان