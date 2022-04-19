نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير ايفون ١٣ اقساط الشروط والمميزات الجديدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جرير ايفون ١٣ اقساط قدمتها المكتبة على اعتبار أنها واحدة من أشهر المنافذ في السعودية لتقديم الجوالات والأجهزة الإلكترونية والذكية للمواطنين والوافدين، وقد وفرت أيضًا مستلزمات المدارس بدءً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية أي لجميع الطلاب، فيمكن الحصول خلال الفترة الحالية على جرير ايفون 13 برو ماكس ويمكن التعرف على سعر ايفون 13 في السعودية جرير 2022 وسوف نذكر طريقة تقسيط جوال ايفون 13 جرير وما هي شروط جرير ايفون ١٣ أقساط كما هي مذكورة لجميع الشرائح.

جرير ايفون ١٣ اقساط

هناك شرائح عديدة تتعامل مع مكتبة جرير ويشملها العروض الأسبوعية والخصومات التي تقدمها المكتبة بالإضافة إلى أن تلك الشرائح يمكنها الحصول على جرير ايفون ١٣ اقساط ولكن في حال تحقق كافة الشروط المطلوبة أولًا حرصًا من المكتبة على حفظ حقوقها القانونية.

حاسبة جرير ايفون ١٣ اقساط الإلكترونية

لمعرفة القيمة المسموح بها من أجل الحصول على جوالات ايفون الجديدة من خلال مكتبة جرير يمكن استخدام حاسبة جرير الإلكترونية وهي أحد الأدوات التي تستعمل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مكتبة جرير.

ثم كتابة حاسبة الأقساط.

كتابة سعر الآيفون وفق ما هو مُدرج في المكتبة.

اختيار فترة السداد ويتم النقر على خيار الحساب.

سيتم معرفة قيمة الأقساط الشهرية التي ينبغي سدادها إلى مكتبة جرير بعد القبول في برامج التقسيط الشهرية.

مميزات الحصول على تقسيط ايفون جرير

وعند القبول في برامج تقسيط المشتريات التي قدمتها مكتبة جرير ستكون أمام صرح متكامل من المميزات الغير مسبوقة والتي قد لا تكون متوفرة لدى الجهات الأخرى ومن أبرز تلك المميزات:

التمويل أو برامج التقسيط بدون مقدم وإجراءات للموافقة الفورية.

كما أن إجمالي قيمة التمويل تصل إلى 30 ألف ريال سعودي عند تحقق الشروط والأحكام وبدون كفيل.

أكدت المكتبة على أن تقسيط المشتريات لديها من البرامج المتوافقة مع الشريعة والأحكام الإسلامية.

كوارا للتمويل ومكتبة جرير تقسيط

ويمكن المشاركة في برامج التقسيط عن طريق موقع شركة كوارا للتمويل والتي تتعاون مع العديد من الجهات منها مكتبة جرير السعودية لتقديم التمويل الذي يسمح بتقسيط المشتريات من خلال المكتبة.