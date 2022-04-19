نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المساعدة المقطوعة” كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب إلكترونيًا في المقال التالي

“المساعدة المقطوعة” كيفية التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب إلكترونيًا، من أبرز ما يبحث عنه المواطنون في هذه الأيام، فما هي طريقة التقديم وكذلك الشروط الواجب توافرها، كل هذا وأكثر سوف نتناوله في مقال اليوم عبر موقع ثقفني، فتابعونا. شروط الحصول على المساعدة المقطوعة يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

مواطن من المملكة العربية السعودية، مقيم دائم في المملكة العربية السعودية ولا يسافر إلى دول أخرى للعيش فيها.

لا تستفيد من خدمات الوزارة بخلاف خدمات دعم التخفيض.

لايوجد لدى المتقدم سجل تجاري مسجل بوزارة العمل أو لا يعمل في التجارة أو لا يستثمر.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 35 عامًا.

ليس لديه مزرعته الخاصة، وهو ليس المالك.

إذا كان المتقدم أعزب، يجب أن يكون الدخل الشهري 3000 ريال أو أقل.

إذا كان مقدم الطلب رب الأسرة، يشترط ألا يتجاوز دخله 8650 ريالاً.

يتم دفع مبالغ مقطوعة بشكل أساسي للأيتام، والأسر المطلقة ذات الدخل المنخفض، والأرامل، وأسر السجناء.

تصدر للعائلات التي ليس لها معيل أو التي هجرتها، ولمن يحتاج إلى مساعدة خاصة. كيفية التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب “المساعدة المقطوعة” إلكترونيًا أولا تحتاج إلى استخدام هذا الرابط للوصول إلى موقع وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

حدد رمز إنشاء حساب جديد وأدخل التفاصيل مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

الرجاء إدخال رقم هاتفك مرة أخرى للتأكيد.

قم بتعيين كلمة مرور وكررها مرة أخرى للتأكيد.

ثم أدخل رقم التأكيد في الجزء السفلي من قسم البيانات.

ثم انقر فوق رمز التأكيد، ثم انقر فوق رمز التأكيد.

من فضلك لا تخرج مباشرة، سيتعين عليك الانتظار لبعض الوقت حتى يقوم الموقع بإرفاق رقم تأكيد بالبيانات وإرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المسجل مسبقًا. أدخل رقم التأكيد المقدم في الرسالة النصية بالصفحة التي يعيد موقعك التوجيه إليها تلقائيًا.

بعد ذلك، قم بتسجيل البيانات الشخصية الضرورية أمامك على الموقع، هذا هو اسمك، وجنسك، ذكرك أو أنثى،

والتعليم، والعمر، ويحدد ما إذا كان لديك وظيفة. إذا كانت لديك وظيفة، فأنت بحاجة إلى كتابة جزء من العمل،

ولكن إذا لم يكن لديك وظيفة، فعليك أن تقرر ما إذا كان يمكنك القيام بذلك وإعطاء عنوانك.

يرجى تقديم عنوانك ورقم هاتفك البديل حتى تتمكن الوزارة من الاتصال بك إذا لم تتمكن من الوصول إلى المطار. عمر شويل - جدة “المساعدة المقطوعة” كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب إلكترونيًا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المساعدة المقطوعة” كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب إلكترونيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.