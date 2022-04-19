بإيداع سريع بدون تحويل الراتب تمويلك نقدى بالتقسيط علي دفعات مجدولة

بإيداع سريع بدون تحويل الراتب تمويلك نقدى ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من منتجات تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث العديد من العملاء بالمملكة عن عروض تمويلية بتسهيلات عديدة في السداد ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لهم ويتلائم مع جميع إلتزاماتهم المالية.

بإيداع سريع بدون تحويل الراتب تمويلك نقدى وبالتقسيط

تمويل نقدى سريع وفورى لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، توفر منصة سلفة الإلكترونية هذا التمويل الشخصي بأسهل الشروط والمتطلبات ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما ، والذي يهدف إلى خدمة الاحتياجات المالية الطارئة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، كما تتيح منصة سلفة الإلكترونية للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي توفرها منصة سلفة للعملاء عند التقدم بطلب التمويل الشخصي ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة

توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما. التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على سلفة مالية فورية ونقدية بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من قرض منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري. يتميز التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء. موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى المنصة. تتيح منصة سلفة الإلكترونية للعميل إمكانية سداد مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري له.

كيفية البدأ في طلب تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب

يمكن للشخص المتقدم بالطلب البدأ في طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية من خلال صفحة التسجيل الخاصة بمنصة سلفة علي الإنترنت.

يقوم العميل بإنشاء حساب جديد وملئ كافة البيانات الشخصية الخاصة به واللازمة لاستكمال الطلب.

بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتحديد مبلغ السلفة التي يحتاج إليها ، وتحديد فترة سداد مبلغ التمويل والتي تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

يجب أن يقوم العميل برفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية التي إدخالها العميل وذلك من أجل استكمال إجراءات الطلب.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية