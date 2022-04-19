نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” الاستعلام” رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022 موقع exams.moe.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022، تترقب طلاب الثانوية العامة الأردنية فتح موقع التسجيل الإلكتروني لامتحان التوجيهي، ليقوموا بالتسجيل والذي يعد بداية العملية الأمتحانية، بعد إعلان الوزارة عبر موقعها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، كما حددت موعد بدأ التسجيل وموعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الأردنية، للطلبة النظاميين وكذالك طلبة الدراسات الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لطلبات النجاح أو الطلبة الراغبين في رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2018 فما بعد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل لامتحان التوجيهي، وطريقة التسجيل الإلكتروني والمستندات المطلوب تجهيزها ورفعها في طلب التقديم للأمتحانات، حتى يكون أبنائنا الطلاب على علم بكافة التفاصيل بعملية التسجيل، التي تعد من أهم وأخطر المراحل في العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الرابط الخاص بالتسجيل أصبح جاهز تماماً لدخول الطلاب، والتسجيل عليه وتهدف الوزارة إلي ميكنة كافة مراحل الأمتحان، بداية من التسجيل لامتحان الثانوية 2022 مروراً بدفع الرسوم والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة، ويأتي هذا ضمن سياسة الوزارة للتحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات عن بعد في ظل وباء كورونا التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.

في أحدث تعليماتها للطلاب أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها لن تسمح بتمديد فترة التسجيل الإلكتروني ودفع الرسوم الخاصة بالتسجيل عبر المنافذ المعتمدة، بعد الفترة المحددة من قبل الوزارة والتي تعتبر كافية جداً للتسجيل، وشددت على الطلاب الدقة في تسجيل البيانات ومراجعتها أكثر من مرة، للتأكد من دقتها وصحتها لأنها مسئولية الطالب وليس الوزارة.

أستعلام أرقام جلوس توجيهي الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني exams.moe.gov.jo . تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب ” الرقم الوطني، تاريخ الولادة” تسجيل اسم القاعة الخاصة بالامتحان وموقعها الجغرافي والمباحث التي قام بتسجيلها. النقر على أستعلام ليظهر له رقم الجلوس الخاص به وكافة التفاصيل.

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