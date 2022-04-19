“ساما” آخر يوم دوام للبنوك في شهر رمضان 1443/2022 أوقات اجازات البنوك في الأعياد

آخر يوم دوام للبنوك في شهر رمضان 1443/2022 يهتم عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على اليوم الأخير في دوام البنوك في السعودية في شهر رمضان 1443/2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر مضان المبارك وبداية عيد الفطر المبارك التي يتم منحه إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والخاصة أيضا ومن بينها البنوك، فقد أعلن البنك المصري السعودي عن تفاصيل مواعيد العمل خلال شهر رمضان في البنوك وآخر موعد للعمل، وفي هذا الإطار سوف نستعرض من خلال هذه السطور آخر يوم دوام للبنوك في شهر رمضان 1443/2022.

آخر يوم دوام للبنوك في شهر رمضان 1443/2022

صرح البنك المصري السعودي رسميا عن التفاصيل الخاصة بموعد بداية إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك، وذلك بالتزامن مع موعد حلول عيد الفطر الذي يكون في يوم الثاني من شهر مايو، وفقا لتصريحات البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان أن آخر موعد للدوام في القطاع البنكي السعودي، يوم بداية من يوم 28/رمضان/1443هـ، وهو الموافق لتاريخ 29/أبريل/2022م، على أن تستمر الإجازة لمدة 4 أيام لتنتهي في 05/شوال/1443هـ، الموافق لتاريخ 06/مايو/2022م، ليعود بعدها الموظفين في البنوك إلى العمل بشكل طبيعي واستقبال العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

العطل الرسمية للبنوك في السعودية 2022

المناسبة عدد أيام الإجازة الأيام الإجازة يوم التأسيس 1 يوم الثلاثاء 22 فبراير اليوم الوطني للمملكة 1 يوم الجمعة 23 سبتمبر عيد الفطر 4 أيام الأحد: الأربعاء 1 مايو– 4 مايو عيد الأضحى 5 أيام الجمعة: الثلاثاء 8 يوليو– 12 يوليو

أوقات اجازات البنوك في الأعياد 2022

المناسبة عدد أيام الإجازة الأيام بداية الإجازة نهاية الإجازة عيد الفطر 4 أيام الأحد: الأربعاء 1 مايو 4 مايو عيد الأضحى 5 أيام الجمعة: الثلاثاء 8 يوليو 12 يوليو

موعد دوام البنوك السعودية خلال شهر رمضان 1443

وقد كان البنك المركزي السعودي قد أعلن رسميا عن تفاصيل مواعيد الدوام المقرراعتمادها في البنوك السعودية المختلفة أو مدار شهر رمضان 1443، حيث أكد أن البنوك المختلفة في السعودية تعمل على مدار الشهر الكريم بناء على الطاقة الاستيعابية الخاصة بها، بداية من يوم الاحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، باستثناء أيام الإجازة الأسبوعية وهي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على ان يتم العمل بناء على ساعات العمل المعتمدة في شهر مضان للبنوك، بداية من الساعة العاشرة صباحًا يوميا، وذلك بالتزامن مع لائحة نظام العمل المتبعة من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية والتي توضح تعديل ساعات العمل في القطاعات المختلفة في شهر رمضان لتتناسب مع ظروف الشهر الكريم.