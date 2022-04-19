منظمة الإسكوا وشركائها يدعون إلى إصلاح الحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - ذكر تقرير بعنوان "جائحة كوفيد-19 فى المنطقة العربية: فرصة لإصلاح نظم الحماية الاجتماعية"، أصدرته اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع المكتب الإقليمى للتربية فى الدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وجامعة بريستول فى المملكة المتحدة، أنه فى ظل معاناة أنظمة الحماية الاجتماعية فى المنطقة العربية من الضعف والتجزئة وافتقارها إلى الشمولية والشفافية، تقدم الاستجابات لجائحة كوفيد-19 فرصة لمواجهة هذه التحديات وتحويل هذه النظم بطريقة مستدامة.





وأكد التقرير، وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أنه قبل تفشى الجائحة، كانت برامج الحماية الاجتماعية ممولة بمعظمها من الميزانيات الحكومية أو المساعدات الخارجية بدلا من مساهمات المستفيدين أو أصحاب العمل، بالإضافة إلى ذلك، عانت البرامج من طرق تمويلية مكلفة وغير مستدامة حيث واجهت عوائق متعددة كالنقص فى الاستثمار بالإضافة إلى عدم شمول الفئات السكانية المعرضة للمخاطر.

وسلطت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتى، الضوء على الإرادة السياسية القوية التى كشفتها الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتى تجلت فى توجيه قدر كبير من الأموال نحو تلبية احتياجات الفئات المعرضة للمخاطر وشمول شريحة "الوسط المفقود"، مثل العمال غير النظاميين الذين لم يحصلوا فى أغلب الأحيان على أى من استحقاقات الحماية الاجتماعية قبل تفشى الجائحة.

وأوضح التقرير أن استجابات التخفيف من آثار الجائحة تنوعت بين البلدان العربية، بخاصة على صعيد مستوى الإنفاق حيث أنفقت دول مجلس التعاون الخليجى حوالى 70 مليار دولار، مقارنة بالـ 25 مليار دولار الذى أنفقته البلدان العربية الأخرى مجتمعة، ومع ذلك، فإن معدل إنفاق المنطقة البالغ 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى فيها ظل أقل بكثير من المستوى العالمى البالغ 22.6%.

واختلفت مصادر الإنفاق بين بلد وآخر، إذ أعادت غالبية الدول العربية ترتيب أولويات إنفاقها الوطنى أو أنشأت صناديق تمويل خاصة، فى حين اعتمدت البلدان المتأثرة بالنزاعات على المعونة الإنسانية وتمويل المانحين، أما فى تونس والمغرب، فلعب القطاع الخاص دورا أساسيا فى الاستجابة للجائحة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، خلص التقرير إلى أن الدول العربية تفوقت فى استخدام التكنولوجيا المبتكرة، ولا سيما التحويلات النقدية التى أرسلت إلى المستفيدين فى غضون أيام قليلة من خلال منافذ أنشئت حديثا لهذه الغاية، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية والتسجيل الرقمى، وقد ألهمت القيود الاستثنائية التى فرضتها الجائحة الابتكارات فى تصميم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتقديمها، مما أمن الوصول إلى هذه الخدمات فى ظروف صعبة للغاية، وسهل توسيع نطاق التغطية بهذه الخدمات.

ونظرا إلى أن معظم تدابير الاستجابة للجائحة مؤقتة بطبيعتها، فهى لن تساهم فى تحويل أنظمة الحماية الاجتماعية ما لم يتم تنفيذ إصلاحات كبرى.

فى هذا السياق، شددت دشتى على ضرورة تنفيذ إصلاحات تشريعية، بخاصة تلك المتعلقة بالضرائب، وتوسيع قاعدة الاشتراكات وغير ذلك من مصادر التمويل. وأضافت: "ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية بين النظم الحالية وتلك التى تم إصلاحها، وقد يتطلب ذلك تمويلا تضامنيا لسد الفجوة. وفى الوقت نفسه، يمكن أن يساعد التخطيط للطوارئ فى التصدى للأزمات المحتملة فى المستقبل".

يذكر أن الإسكوا هى إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة فى الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمى.