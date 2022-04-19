رئيس المفوضية الإفريقية يدعو وزير خارجية روسيا للحوار مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تغريدة نشره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى اليوم الثلاثاء، عقب اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف. وأعرب الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى ورئيس السنغال ماكى سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد -فى بيان مشترك اليوم- عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الخطير فى أوكرانيا، مطالبين روسيا والقوى الإقليمية والدولية باحترام القانون الدولى وسلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها الوطنية. وحث رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس مفوضية الاتحاد، على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير تحت رعاية الأمم المتحدة؛ حفاظًا على العالم من تداعيات لها أثر ممتد على المجتمع الدولى وحفاظًا على السلام والاستقرار فى العلاقات الدولى.

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