إيطاليا: تفاهم أوروبى أمريكى على فرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى توصّلا إلى "تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكرملين، ولا سيّما عبر فرض عقوبات جديدة" على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، تم التوصّل إلى هذا التفاهم خلال قمّة عبر الفيديو خصّصت للبحث فى الحرب فى أوكرانيا وضمّت خصوصاً القادة: الأمريكى جو بايدن والفرنسى إيمانويل ماكرون والبريطانى بوريس جونسون والايطالى ماريو دراجى والألمانى أولاف شولتس والرومانى كلاوس يوهانيس والبولندى أندريه دودا والكندى جاستن ترودو واليابانى فوميو كيشيدا. وبدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن الثلاثاء اجتماعاً افتراضياً مخصّصاً للهجوم الروسى على أوكرانيا مع حلفاء واشنطن الرئيسيين، كما أعلن البيت الأبيض، وذلك غداة بدء موسكو فى شرق أوكرانيا مرحلة جديدة من هجومها.

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