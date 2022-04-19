203 خروقات حوثية للهدنة اليمنية

جدة - نرمين السيد - رصدت شبكة حقوقية يمنية مستقلة، ارتكاب ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيا 203 خروقات للهدنة الأممية، خلال الفترة من 4 وحتى 17 إبريل فى عدد من المحافظات، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فى تقرير لها، الثلاثاء، بأن الخروقات الحوثية توزعت بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسرى، والاعتقال والتعذيب الجسدى والنفسى، والاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح فى العديد من المساجد، وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف غير الموجهة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحال تجارية، وفرض الجبايات المالية واقتحامات المؤسسات والجمعيات الخيرية.

كما أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تسببت فى مقتل 16 مدنياً وإصابة 27 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار السن، واختطاف 46 مدنيا بينهم أطفال فى عدد من المحافظات.

ووثق 61 حالة تضرر طالت الممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، ونهب وإتلاف 9 مزارع، ونهب 12 مركبة ووسائل نقل، واقتحام ميليشيات الحوثى لـ 9 مؤسسات وجمعيات خيرية ومنع توزيع المساعدات الرمضانية والملابس على الفقراء والمحتاجين.

كذلك وثق إطلاق ميليشيات الحوثى صاروخ باليستى على محافظة مأرب، إضافة إلى استهداف المدينة بجميع أنواع الأسلحة مثل "مدافع الهاوز صواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات وتسبب القصف الصاروخى للمليشيات بسقوطـ 4 ضحايا، و3 حالات قتل نتيجة القنص المباشر.. مشيراً إلى أن الألغام التى تزرعها ميليشيات الحوثى بشكل عشوائى تسببت بمقتل 5 حالات أغلبهم نساء وأطفال، و4 حالات قتل نتيجة طلق نارى مباشر على المدنيين.

وأشار التقرير، إلى قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق النار المباشر على شخصين من إمامة المساجد فى عتمة والبيضاء بسبب اقامتهم لصلاة التراويح، كما تواصل ميليشيات الحوثى تحشيدها العسكرى على العديد من المحافظات وفتح العشرات من معسكرات التدريب فى عمران وذمار والمحويت وصنعاء وإب.. مؤكداً ان الميليشيات تواصل استهدافها للهوية اليمنية وتكريس للطائفية واستغلال شريحة الأطفال وإخضاع عدد كبير منهم لبرامج طائفية.