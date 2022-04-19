البرلمان العراقى يدعو الحكومة لوضع رؤية فاعلة لمجابهة خطر الجفاف

وقال الزاملى خلال لقائه لجنة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات حسبما نقلت قناة الإخبارية العراقية، مساء اليوم، إن العراق وبسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة التى عملت بعيدا عن وجود رؤية وطنية فاعلة وقادرة على التخطيط والتعامل واستخدام كل الوسائل لمنع الأزمات التى تعصف بشعبنا وبلدنا، فهو مقبل على تحديات قاسية وحقيقية تتمثل فى شحة المياه، ونقص الطاقة، والتصحر وبيئة غير صحية.
وأضاف أن الجهات المعنية بهذه الملفات لا تمتلك القدرة على التفاوض مع دول المنبع الجوار ولا الحكومة قادرة على إيجاد مفاوض قوى ومقتدر يستطيع تسخير كل الأوراق لاسيما الاقتصادية منها لزيادة حصصنا المائية وتقليل المخاطر، مؤكدا وجوب تبنى هذه المبادرة الوطنية على المستوى النيابى والحكومى، والعمل على تخصيص أموال كافية لها بما يضمن البدء بتنفيذ خططها وأولوياتها المتمثلة فى رسم خطة لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك الذى يشمل جميع نواحى الحياة " ترشيد الكهرباء والمياه".
واتفق النائب الأول مع الحضور، على عقد ندوة موسعة بحضور الجهات المعنية للخروج بجملة توصيات ورفعها لمجلس النواب لإقرارها، إضافة لتخصيص موازنة سريعة لتنفيذها، وتكليف فريق مختص للتفاوض بشأن الحصص المائية.
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