 خطة أوروبية بـ20 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على خطة ألمانية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو لدعم الشركات النشطة فى جميع القطاعات، والتى قد تكون تضررت من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.





وجاء فى بيان صحفى، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى، أنه تمت الموافقة على المخطط بموجب إطار مساعدات الدول الأعضاء والخاص بمعالجة الأزمات المؤقتة، والذى اعتمدته المفوضية فى 23 مارس 2022.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة:" من خلال هذا المخطط الذى يصل إلى 20 مليار يورو، ستدعم ألمانيا الشركات فى جميع القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة. وهذه خطوة مهمة للتخفيف من الأثر الاقتصادى لحرب بوتين ضد أوكرانيا. ونحن سنواصل الوقوف مع الأوكرانيين. وفى الوقت نفسه، نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطنى فى الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص فى السوق الموحدة ".

وكانت ألمانيا قد أبلغت المفوضية بخطتها فى هذا الشأن؛ بحيث تكون متاحة أمام الشركات من جميع الأحجام والفاعلة فى جميع القطاعات باستثناء القطاع المالى المتأثر بالأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات المرتبطة بها.

بموجب المخطط، سيحق للمستفيدين المؤهلين تلقى مبالغ محدودة من المساعدة فى أى من أشكال عديدة، من بين ذلك: المنح المباشرة؛ ومزايا الضرائب أو الدفع؛ والقروض، والتمويل المختلط بحسب البيان.