وجاء فى بيان صحفى، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى، أنه تمت الموافقة على المخطط بموجب إطار مساعدات الدول الأعضاء والخاص بمعالجة الأزمات المؤقتة، والذى اعتمدته المفوضية فى 23 مارس 2022.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة:" من خلال هذا المخطط الذى يصل إلى 20 مليار يورو، ستدعم ألمانيا الشركات فى جميع القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة. وهذه خطوة مهمة للتخفيف من الأثر الاقتصادى لحرب بوتين ضد أوكرانيا. ونحن سنواصل الوقوف مع الأوكرانيين. وفى الوقت نفسه، نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطنى فى الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص فى السوق الموحدة ".
وكانت ألمانيا قد أبلغت المفوضية بخطتها فى هذا الشأن؛ بحيث تكون متاحة أمام الشركات من جميع الأحجام والفاعلة فى جميع القطاعات باستثناء القطاع المالى المتأثر بالأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات المرتبطة بها.
بموجب المخطط، سيحق للمستفيدين المؤهلين تلقى مبالغ محدودة من المساعدة فى أى من أشكال عديدة، من بين ذلك: المنح المباشرة؛ ومزايا الضرائب أو الدفع؛ والقروض، والتمويل المختلط بحسب البيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة أوروبية بـ20 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.