قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023.. هذه مواجهات العرب

أسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023، مساء الثلاثاء، عن مواجهات سهلة نسبيا للمنتخبات العربية.
وتضم التصفيات النهائية 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني للنهائيات.
وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة صيف 2023، في كوت ديفوار، وستضم 24 منتخبا إفريقيا، بنفس نظام البطولة الماضية بالكاميرون.
ووقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، إلى جوار غينيا ومالاوي وإثيوبيا.
بينما وقع المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة، مع أوغندا والنيجر وتانزانيا.
وضمت المجموعة الثامنة كوت ديفوار، إلى جانب زامبيا وليسوتو، وممثل العرب جزر القمر.
ووقع المنتخبان العربيان، السودان وموريتانيا، في المجموعة التاسعة، مع كونغو الديمقراطية والغابون.
ووقعت تونس وليبيا في المجموعة العاشرة، مع غينيا الاستوائية وبوتسوانا.
ووقعت المغرب في المجموعة الحادية عشر، مع جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيريا.
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