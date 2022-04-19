نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 – 2022 والحصول على راتب الحماية بالعراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 ، وكيفية التسجيل الإلكتروني للحصول على راتب الحماية الاجتماعية للعام 2021م، والذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، من خلال رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية، وطريقة ملئ استمارة الرعاية الاجتماعية، وقد تم الإعلان عن قرار وزارة العمل في العراق بهذا الخصوص، عن طريق وكالة الأنباء العراقية واع، وقد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، الدكتور عادل حشاش الركابي، في وقت سابق خلال اجتماع لهيئة الرعاية الاجتماعية، أن الوزارة أتمت كافة تحضيرات تدشين استمارة شمول راتب الحماية الاجتماعية، وبقي فقط الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي لعملية الشمول.

شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021

والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق، قد أقرت مسبقًا وأوضحت العديد من الشروط، التي لابد من توافرها في المواطن العراقي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، التي تشمل محدودي الدخل، والتي اقتصرت عملية الصرف لهم، وفق الشروط التالي ذكرها:

أولًا تستحق صرف راتب حماية اجتماعية، كل فتاة عزباء، تخطت ال35عام، ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه. كما تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية، كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء، والعاجزات طبيًا. كذلك يستحق راتب حماية اجتماعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%. أيضًا يستحق راتب الرعاية الاجتماعية، كل شاب متزوج، ومازال في الدراسة. كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2021، الشباب العاطل عن العمل، وليس لهم دخل ثابت.

رواتب الحماية الاجتماعية بالعراق 2021م

ووفق ما تم التصريح به، أن رواتب الحماية الاجتماعية المقررة من قبل وزارة العمل بالعراق 2021، سوف تكون وفق الخطة المالية المدرجة للعام 2021م، من 25 وحتى 100 ألف دينار عراقي، تشمل الزيادات أكثر من 400 ألف أسرة مشمولة بالرعاية الاجتماعية، مع العلم أنه سوف يتم احتساب الزيادات المستحدثة المقررة، وفق زيادة عدد الأسر المستحقة المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية، وقد أوضح د/ عاد الركابي، أن الأسرة المكونة من 4 أفراد، لرب أسرة رجل كان الراتب 175 ألف دينار عراقي بعد لازيادة سوف تحصل على 275 ألف دينار عراقي، ونفس عدد أفراد الأسرة لرب أسرة امرأة، كانت تتقاضى 225 ألف دينار عراقي، بعد الزيادة سوف تصل 325 ألف دينار عراقي، أي أن الزيادة تصل ل 100 ألف دينار عراقي.

كيفية وخطوات تسجيل استمارة راتب الحماية الاجتماعية في العراق

وبناء على ذلك فان المنطبقة عليهم شروط الحصول على راتب الحماية الاجتماعية، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في العراق، تسجيل استمارة راتب، من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

القيام بفتح رابط الدخول لبوابة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل في العراق. ثم كتابة شفرة التحقق، لتفتح لك الصفحة الرسمية لوزارة العمل بالعراق molsa.gov.iq. وبعد ذلك قم اختيار خانة باب الشمول راتب الحماية الاجتماعية. قم بالضغط على أيقونة التسجيل. ثم كتابة كافة بياناتك، في الخانات المخصصة لها، مع التأكد التام من كتابتها بشكل صحيح. اضغط على أيقونة إرسال، للقيام بإرسال الاستمارة لوزارة العمل. يتم التأكد من بيانات المتقدم بالاستمارة وفحصها جيدًا من قبل وزارة العمل العراقية، ثم يتم الإتصال بالمتقدم صاحب الطلب، بعد استكمال فحص البيانات.

آخر مستجدات شمول 500 ألف أسرة بالاعانة الاجتماعية وفق تصريحات وزارة العمل

وقد صرح اليوم وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، من عدم إمكانية وزارة العمل العراقية، من تنفيذ خطة الموازنة، والذي أبعد شمول 500 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية، على عكس ما كان مخطط له، بالرغم من أن الحكومة قانت بتخصيص مبلغ مالي ضخم، للاهتمام بشرائح المجتمع العراقي الهشة وذوي الإعاقة، ولكن اللجنة النيابية قامت بتخفيض الموازنة بشكل كبير، وفي الختام وبالرغم من ذلك استطاعت الوزارة، من خلال المبلع المتبقي من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، من رفع سقف الحماية الاجتماعية، من 25 ألف دينار عراقي، إلى 100 ألف دينار عراقي.

قرار وزارة العمل بصرف قروض العاطلين مطلع سبتمبر 2021م

في الختام نوجد أن نذكر، أنه وفق مستجدات قرارات وزارة العمل العراقية، فقد صرح وزير العمل العراقي، أنه في مطلع أيلول للعام 2021م، سوف يتم صرف دفعة جديدة من قروض العاطلين عن العمل، والتي يتم صرفها كل 3 أشهر، وذلك بسبب أن صندوق المشاريع الصغيرة، ليس به نقدية كافية لصرف مبالغ مالية أكبر من ذلك، مع العلم أن وزارة العمل العراقية، تتولى تقديم دعم الفقر بمحافظات العراق، على هيئة وجبات جديدة من القروض، الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

إطلاق منحة ال 100 ألف دينار عراقي لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية 2022

في نفس السياق السابق ذكره فقد تم اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 الموافق 18 شهر رمضان 1443هـ إطلاق منحة ال 100 ألف دينار عراقي أعلن عنها

وزير العمل يعلن إطلاق منحة الـ(100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل غلاء معيشة، كذلك دعت الوزارة كافة المستفيدين من الدعم المالي لإعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات لمراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام وصرف المنحة المالية.