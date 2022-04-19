الأمم المتحدة: 5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، أن الهجرة الجماعية كانت "الأسرع نموا وواحدة من أكبر أزمات اللاجئين التى نشهدها فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

كذلك، أضافت مانتو أن تدفق اللاجئين مستمر مع استمرار الصراع، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وتضمن المؤتمر الصحفى الذى عقد الثلاثاء بيانات من ممثلى برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، بهانو بهاتناجار، إن "137 هجوما تم التحقق منه" استهدفت منشآت صحية مثل الإمدادات وسيارات الإسعاف والأفراد.

فى غضون ذلك، أشار جيكوب كيرن، منسق الطوارئ فى برنامج الأغذية العالمى لأزمة أوكرانيا، إلى أن هناك ما بين 100 ألف و150 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة، حيث تحتاج مدينة ماريوبول "ما بين شاحنتين إلى ثلاث شاحنات فى اليوم" من المساعدات الغذائية فقط.

وأضاف كيرن "لا يتعلق الأمر بالذهاب بعشر شاحنات مرة واحدة فى الشهر، فهذا لن يؤدى إلى قطعها".