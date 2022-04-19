الحكومة البريطانية تلغى الاعتراف ببورصة موسكو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الحكومة البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هيئة الضرائب فى المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة معترف بها لدى المملكة.

وأوضحت حكومة المملكة فى بيانها أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدى إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات فى المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية.

وفى نفس السياق، بحث اجتماع وزارى للحكومة البريطانية، احتمالات استمرار المرحلة التالية من الحرب فى أوكرانيا لعدة أشهر، حيث تشن القوات الروسية هجوما جديدا على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتوقع الاجتماع مع مسؤول الأمن القومى فى بريطانيا أن تجرى روسيا هجوما بريا ضخما فى محاولة للسيطرة على المنطقة الشرقية من البلاد، حيث قيل إن القوات الروسية تهاجم مواقع أوكرانية على طول خط أمامى يبلغ طوله 300 ميل.

وأعلنت موسكو أن الاستيلاء على دونباس سيكون هدفها الرئيسى بعد فشل محاولات الاستيلاء على العاصمة كييف.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بوريس جونسون، أطلع مسؤول الأمن القومى الوزراء على أن معركة دونباس، التى كانت بالفعل مسرحا لنزاع دام ثمانى سنوات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا، ستكون "صراعا استنزافا"..لكن المسؤول أضاف أن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية لم تتعلم بعد دروسا من "النكسات فى شمال أوكرانيا".

وجاء التحذير قبل اتصال هاتفى بين بوريس جونسون والرئيس الأمريكى جو بايدن وكذلك قادة كندا وألمانيا وفرنسا وبولندا ورومانيا وإيطاليا واليابان والأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال بيان صادر عن جونسون فى مقره بــ 10 داوننج ستريت: "تم تحديث مجلس الوزراء من قبل مسؤول رفيع فى الأمن القومى الذى أكد أن بوتين كان يركز اهتمامه على منطقة دونباس وأن المرحلة التالية من الحرب من المرجح أن تكون صراع استنزاف، قد يستمر لعدة أشهر."