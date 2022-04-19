روسيا تعرب عن قلقها من الوضع فى القدس وتدعو لضبط النفس

جدة - نرمين السيد - ودعت الخارجية الروسية، الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى ضبط النفس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك). وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مئات المستوطنين الإسرائيليين دخلوا إلى المسجد الأقصى وأدوا طقوسا يهودية فى باحاته، تحت حماية العشرات من قوات الأمن الإسرائيلية التى أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين فى المصلى القبلى بالمسجد. كما أفادت الوكالة أيضا بأن طائرات إسرائيلية شنت فى ساعة مبكرة اليوم سلسلة غارات على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. يذكر أن محيط المسجد الأقصى يشهد منذ يوم الجمعة الماضى، مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، الأمر الذى أعاد إلى الأذهان حوادث العنف التى تسببت فى إشعال حرب غزة قبل نحو عام.

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