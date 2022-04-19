استطلاع رأى.. ماكرون يحصل على 56% من نوايا الأصوات مقابل 44% للوبان

وأضافت القناة أن ماكرون أحدث تقدما بـ ثلاث نقاط عن الأسبوع الماضى (53%) من نوايا التصويت بينما تراجعت لوبان ثلاث نقاط (7%) مشيرة إلى أن الفجوة الافتراضية بين المرشحين لا تزال أصغر بكثير مما كانت عليه فى عام 2017.
وعلى ضوء مشاورات حزب " فرنسا الأبية" الذى يتزعمه جان لوك ميلنشون يبدو أن مؤيدى ميلينشون (21.95%من الأصوات فى الجولة الأولى) لا يزالون موضع شك، وفى الواقع 39% من الأشخاص الذين صوتوا لمرشح فرنسا الأبية فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يعتزمون التصويت لصالح الرئيس المنتهية ولايته.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من دعوة جان- لوك أنصاره على عدم إعطاء أى صوت لـ لوبان، فإن 26% من الفرنسيين الذين صوتوا له ما زالوا يفكرون فى الأمر فى حين فإن 35% من أنصاره سيمتنعون عن التصويت، وعلى ما يبدو فإن أنصار مرشحة الجمهوريون السابقة فاليرى بيكريس يبدون أكثر وضوحا أذ أن 66% من الفرنسيين الذين صوتوا للوزيرة السابقة لنيكولا ساركوزى يفكرون السير على خطى ساكوزى والتصويت لصالح ماكرون (مقابل 18% لمارين لوبان).
و فيما يتعلق بمؤيدى إريك زيمور( 7.07% فى الجولة الأولى) ويانيك جادو( 4.63%) فهم أقل انقساما أذ أن مؤيدى زيمور سيصوتون لصالح مارين لوبن فى حين أن أنصار جادو سيختارون ماكرون.
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