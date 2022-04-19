استطلاع رأى.. ماكرون يحصل على 56% من نوايا الأصوات مقابل 44% للوبان

جدة - نرمين السيد - أشارت قناة "سى نيوز الفرنسية" اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون حصل على 56 % من نوايا التصويت وفقا لـ مقياس رأى "سى نيوز" فى حين حصلت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان نحو 44% وذلك قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الأحد القادم، وعشية مناظرة تلفزيونية حاسمة غدا الأربعاء.





وأضافت القناة أن ماكرون أحدث تقدما بـ ثلاث نقاط عن الأسبوع الماضى (53%) من نوايا التصويت بينما تراجعت لوبان ثلاث نقاط (7%) مشيرة إلى أن الفجوة الافتراضية بين المرشحين لا تزال أصغر بكثير مما كانت عليه فى عام 2017.

وعلى ضوء مشاورات حزب " فرنسا الأبية" الذى يتزعمه جان لوك ميلنشون يبدو أن مؤيدى ميلينشون (21.95%من الأصوات فى الجولة الأولى) لا يزالون موضع شك، وفى الواقع 39% من الأشخاص الذين صوتوا لمرشح فرنسا الأبية فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يعتزمون التصويت لصالح الرئيس المنتهية ولايته.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من دعوة جان- لوك أنصاره على عدم إعطاء أى صوت لـ لوبان، فإن 26% من الفرنسيين الذين صوتوا له ما زالوا يفكرون فى الأمر فى حين فإن 35% من أنصاره سيمتنعون عن التصويت، وعلى ما يبدو فإن أنصار مرشحة الجمهوريون السابقة فاليرى بيكريس يبدون أكثر وضوحا أذ أن 66% من الفرنسيين الذين صوتوا للوزيرة السابقة لنيكولا ساركوزى يفكرون السير على خطى ساكوزى والتصويت لصالح ماكرون (مقابل 18% لمارين لوبان).

و فيما يتعلق بمؤيدى إريك زيمور( 7.07% فى الجولة الأولى) ويانيك جادو( 4.63%) فهم أقل انقساما أذ أن مؤيدى زيمور سيصوتون لصالح مارين لوبن فى حين أن أنصار جادو سيختارون ماكرون.