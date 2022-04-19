طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة
شن طيران العدو الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على موقع للمقاومة جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية إن طيران العدو استهدف موقع القادسية غرب مدينة خانيونس بـ4 صواريخ ما أدى إلى دمار واسع في الموقع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان، القول: "إن المقاومة الفلسطينية أطلقت صليات من الرصاص من المضادات الأرضية تجاه الطيران الحربي جنوب قطاع غزة."
واعترف جيش الاحتلال عن خطر قد حصل للطيران الحربي خلال نشاطه فوق غزة في إشارة لتعرضه لإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة .
وذكر إعلام العدو الصهيوني أن حدث غير طبيعي كاد أن يحدث كارثة للطيران الحربي في سماء غزة.
ودوت صافرات الإنذار في (مستوطنات) كيسوفيم وعين هشلوشاه، التابعتين لمجلس أشكول الاستيطاني.. بحسب إعلام العدو.
وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين.. متوعدة بأنها "لن تصمت في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء".
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