وزير الاقتصاد اللبنانى يؤكد حرصه على استمرار تأمين توافر الخبز

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى أمين سلام، اليوم الثلاثاء، حرصه على استمرار تأمين المواد الأساسية لصنع الخبز لضمان استمرارية توافره واستمرارية القطاع بالعمل ضمن رقابة مشددة تتعلق بالكميات والتوزيع العادل للدقيق، تلافيا لتكرار الأزمة التى شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضى.





جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها الوزير اللبنانى، اليوم، بمقر الوزارة لتأمين مخزون لبنان من القمح والدقيق، حيث التقى سلام بممثلين عن كل مناطق لبنان بتجمع المطاحن لاستعراض المخزون المتوفر من القمح وموضوع والدعم والاتفاق المتوقع مع البنك الدولى. وخلال هذه اللقاءات، شدد وزير الاقتصاد على حرص الحكومة على ضمان الأمن الغذائى للبنانيين وعدم المساس به وخصوصا موضوع الدقيق والخبز.

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