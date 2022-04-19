العاهل الأردنى يعود إلى بلاده عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى رافقت طائرة الملك عبدالله الثانى لدى دخولها أجواء المملكة، فيما كان فى استقباله لدى وصوله مطار ماركا العسكرى، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
من جانبه، أكد الطبيب المقدم راكان اللوزى المرافق للعاهل الأردنى خلال العملية، أن الملك عبدالله الثانى وضعه الصحى ممتاز، مشيرا إلى أن كافة الأعرض التى ظهرت على الملك قبل العملية اختفت تماما.
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