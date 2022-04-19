نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للقاء اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل جمهور كرة القدم ومحبي الرياضة من جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للقاء، ويشغل هذا بال الجماهير قبل ساعات تفصلنا هم اللقاء المرتقب في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي في موسمه الحالي 2022، حيث تحل في ملعب أنفيلد مباراة قمة الدوري الإنجليزي، والتي تجمع بين الفريقين ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح وفريق مانشستر يونايتد في وقائع منافسات هذا الموسم من الدوري الإنجليزي، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للقاء الحاسم اليوم.

يسعى نادي ليفربول لأن يحرز الفوز في المباراة ويواصل الصراع الساخن على الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، ويأتي متخلفا عن نادي مانشستر سيتي الذي يتقدمه بفارق نقطة واحدة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

يأتي التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد كالآتي:

يأتي في المقدمة اللاعبين أندي روبرتسون- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- ترنت ألكساندر آرنولد

في الوسط جوردان هندرسون- فابينيو- تياجو

في الدفاع ساديو ماني- دييجو جوتا- محمد صلاح

كما يأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد كالآتي:

في المقدمة دافيد دي خيا

في الوسط اللاعبين آرون وان بيسكا- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- أليكس تيليس

في الدفاع برونو فيرنانديز- نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا

أنتوني إيلونغا- كريستيانو رونالدو- سانشو

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تجري وقائع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الساعة السابعة بتوقيت مدينة جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تنقل بطولة الدوري الإنجليزي تنقل في بث مباشر وحصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على قناة beIN Sports HD 1 Premium.

إليكم تردد قناة بي إن سبورت bein sport الجديد

كما أكد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أن محمد صلاح يمر بأمور عادية، كما أعرب عن عدم تخوفه من هبوط مستوى نجمه المصري محمد صلاح قبل مواجهة فريق مانشستر يونايتد في المباراة الحاسمة اليوم في البريميرليج.